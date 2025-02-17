В российском регионе с танкера пропали два матроса

На Камчатке с танкера, прибывшего к селу Корф, пропали два матроса на лодке

На Камчатке с танкера, который подошел к селу Корф для разргузки горюче-смазочных материалов, пропали два матроса. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

«Ориентировочно в 23 часа они убыли от берега в направлении танкера. Лодку было видно с берега по огням. Стало заметно, что лодку сносит с курса», — сообщил министр.

По его данным, чтобы помочь матросам, специалисты привлекли буксир, однако их в лодке впоследствии не обнаружили. Плавательное средство было заведено, на нем горели огни и находились спасательные жилеты.

Специалисты МЧС уже начали поисковые работы. Их пришлось приостановить из-за погодных условий — сильная метель затрудняет видимость.

Ранее российский матрос бесследно исчез с судна «Буран» Морспасслужбы во время похода из Калининграда в Большой порт Санкт-Петербурга. По словам других членов экипажа, матрос был в нестабильном эмоциональном состоянии и жаловался на галлюцинации.