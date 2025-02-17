Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 17 февраля 2025Россия

В российском регионе с танкера пропали два матроса

На Камчатке с танкера, прибывшего к селу Корф, пропали два матроса на лодке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На Камчатке с танкера, который подошел к селу Корф для разргузки горюче-смазочных материалов, пропали два матроса. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

«Ориентировочно в 23 часа они убыли от берега в направлении танкера. Лодку было видно с берега по огням. Стало заметно, что лодку сносит с курса», — сообщил министр.

По его данным, чтобы помочь матросам, специалисты привлекли буксир, однако их в лодке впоследствии не обнаружили. Плавательное средство было заведено, на нем горели огни и находились спасательные жилеты.

Специалисты МЧС уже начали поисковые работы. Их пришлось приостановить из-за погодных условий — сильная метель затрудняет видимость.

Ранее российский матрос бесследно исчез с судна «Буран» Морспасслужбы во время похода из Калининграда в Большой порт Санкт-Петербурга. По словам других членов экипажа, матрос был в нестабильном эмоциональном состоянии и жаловался на галлюцинации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      В Госдуме предложили раздать дома одной категории россиян

      Мошенница пойдет под суд за обман 96 россиян при продаже турпутевок

      Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

      В Госдуме назвали планы ЕС по Украине интервенцией

      Губернатор Запорожья рассказал об одной льготе для ветеранов СВО

      Депортированный из Индонезии российский мошенник-брокер предстанет перед судом

      В США сравнили политику Трампа с любовью к бросанию гранат

      UNIQLO задумалась о возвращении в Россию

      В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше