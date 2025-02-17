В российском регионе задержали студента за попытку хищения криптовалюты

В Смоленской области задержали студента за попытку хищения криптовалюты

В Смоленской области задержали студента за попытку хищения криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

По данным агентства, 19-летний студент подозревается в распространении вредоносного программного обеспечения для хищения криптовалюты. Ранее он уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. Он решил заработать таким образом. Для этого нашел в одном из мессенджеров объявление и связался с куратором, который рассказал ему, как распространять эту программу. Полученные деньги должны были делиться между ними пополам.

Студент рассказал, что он должен был искать людей, предпочтительно в англоязычных чатах и предлагать им стать бета-тестеровщиками игры. Затем отправлял файл, после установки которого происходили списание криптовалюты, информация о которой хранилась в компьютере. После того как его аккаунт заблокировали, молодой человек начал искать людей, заинтересованных в распространении вредоносной программы за вознаграждение. Все полученные деньги предлагал делить поровну.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в обмане граждан с помощью специальных программ.