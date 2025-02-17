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17:06, 17 февраля 2025Мир

В Турции анонсировали встречу Эрдогана с Зеленским по урегулированию на Украине

Администрация Эрдогана: Президент Турции встретится с Зеленским 18 февраля
Семен Александров (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Зеленский и обсудит процесс урегулирования конфликта на Украине. Переговоры глав государств анонсировал глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун на странице в соцсети X.

«В ходе встречи будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, лидеры стран также обсудят шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами», — рассказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине. По словам политика, Турция видит «позитивные месседжи» президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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