Военный медик рассказал о сне по 40 минут в день в курском приграничье

RT: Медик-штурмовик спас тяжелораненого бойца с пробитым легким под Курском

Медик-штурмовик батальона Каштана спецназа «Ахмат» с позывным Сирота рассказал о сне по 30-40 минут в день в курском приграничье. Его историю публикует RT.

По данным канала, военный медик практически не спал, так как все остальное время оказывал первую помощь раненым российским бойцам. В частности, ему удалось спасти тяжелораненого бойца с пробитым легким.

«У меня все в семье военные медики. С самого детства я по военным госпиталям. С самого детства я с ранеными солдатами. Я к этому привык, это у меня в крови (...) Есть очень хорошая поговорка: своих лечи как чужих, чужих как своих. И я ее придерживаюсь», — отметил Сирота.

Ранее военный медик рассказывал о сотнях раненых бойцов в Курской области. По его словам, он лично спас жизнь более чем 300 солдатам.