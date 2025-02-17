Названа неожиданная польза плача

Терапевт Тертышная рассказала, что плач помогает справиться с болью и стрессом

Плач помогает снять напряжение, улучшить настроение и даже перетерпеть боль, рассказала терапевт Анастасия Тертышная. Неожиданную пользу слез она назвала в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что плач помогает снизить стресс за счет активации парасимпатической нервной системы, которая помогает расслабиться. К тому же во время плача выделяются эндорфины, повышающие болевой порог, что помогает справиться с дискомфортными и болезненными ощущениями.

Во время плача улучшается кровообращение и эмоциональное состояние, поскольку человек успокаивается за счет выделения гормона окситоцина, продолжила Тертышная.

Кроме того, по мнению терапевта, плач важен и в социальном плане, так как при виде расстроенного человека в слезах окружающие начинают испытывать эмпатию и желание помочь. «Однако слишком частый, беспричинный или неконтролируемый плач может быть симптомом заболеваний. Отсутствие слез также может быть патологичным в некоторых случаях, например, при депрессии в тяжелой стадии люди отмечают, что уже не могут плакать. В таких случаях важно обратиться за медицинской помощью», — подвела итог она.

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