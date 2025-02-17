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09:30, 17 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил отличия бронхита от воспаления легких

Лор Антон Ризаев: Бронхит сопровождается кашлем и переносится легче пневмонии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom  

Бронхит — одно из самых распространенных заболеваний органов дыхания, характерным симптомом которого считается сильный кашель, заявил врач-отоларинголог, хирург, эксперт телеканала «Доктор» Антон Ризаев. На отличия этого недуга от воспаления легких он указал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что хотя и бронхит, и пневмония могут вызываться как вирусами, так и бактериями, это принципиально разные заболевания. Первое, по его словам, представляет собой воспаление стенок бронхов, в то время как второе — это очаговое поражение, затрагивающее бронхи и альвеолы, то есть более глубокие структуры дыхательной системы. Из-за этого бронхит, как правило, переносится легче, чем пневмония.

Основным симптом бронхита доктор назвал сильный кашель.

Кашель может быть сухим, влажным или малопродуктивным, когда мокрота густая и отходит в небольшом количестве. Также при бронхите могут наблюдаться признаки интоксикации организма: повышение температуры, слабость, мышечные и суставные боли

Антон Ризаевврач-отоларинголог, хирург

Ризаев подчеркнул: точно диагностировать бронхит может только врач после прослушивания легких и обнаружения хрипов. Самолечение может быть неэффективным, поэтому консультация специалиста необходима. В то же время при легких симптомах заболевания и невысокой температуре облегчить состояние помогают такие простые методы, как увлажнение воздуха, обильное питье и отдых, отметил собеседник «Ленты.ру».

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