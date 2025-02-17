Врач объяснил отличия бронхита от воспаления легких

Лор Антон Ризаев: Бронхит сопровождается кашлем и переносится легче пневмонии

Бронхит — одно из самых распространенных заболеваний органов дыхания, характерным симптомом которого считается сильный кашель, заявил врач-отоларинголог, хирург, эксперт телеканала «Доктор» Антон Ризаев. На отличия этого недуга от воспаления легких он указал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что хотя и бронхит, и пневмония могут вызываться как вирусами, так и бактериями, это принципиально разные заболевания. Первое, по его словам, представляет собой воспаление стенок бронхов, в то время как второе — это очаговое поражение, затрагивающее бронхи и альвеолы, то есть более глубокие структуры дыхательной системы. Из-за этого бронхит, как правило, переносится легче, чем пневмония.

Основным симптом бронхита доктор назвал сильный кашель.

Кашель может быть сухим, влажным или малопродуктивным, когда мокрота густая и отходит в небольшом количестве. Также при бронхите могут наблюдаться признаки интоксикации организма: повышение температуры, слабость, мышечные и суставные боли Антон Ризаев врач-отоларинголог, хирург

Ризаев подчеркнул: точно диагностировать бронхит может только врач после прослушивания легких и обнаружения хрипов. Самолечение может быть неэффективным, поэтому консультация специалиста необходима. В то же время при легких симптомах заболевания и невысокой температуре облегчить состояние помогают такие простые методы, как увлажнение воздуха, обильное питье и отдых, отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее отоларинголог Илья Садиков оценил эффективность народного метода сбивания температуры. Он заявил, что есть мороженое для снижения высокой температуры бесполезно, значительно лучше поможет решить эту проблему обтирание холодной водой и наложение охлаждающих компрессов на места прохождения крупных сосудов.

