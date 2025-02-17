РИА: Бойцы ВСУ в Курской области начали замерзать насмерть из-за мороза

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область, начали замерзать насмерть. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской группировке войск «Север».

По его словам, из-за сорванной логистики противник не может подвезти теплую одежду, питание и боеприпасы. «Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода», — сказал собеседник агентства.

Сейчас в приграничном российском регионе установились морозы до минус 15 градусов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что поставленные ВСУ западные танки оказались уязвимы к низким температурам. «Эта техника не приспособлена к российским морозам, российским зимам. В прошлом году такие танки, как Abrams, Leopard и Challenger не могли выполнять задачи, застревали в снегу, скользили. У очень многих артиллерийских систем, у которых заморозилась смазка, и они перестали стрелять», — рассказал эксперт.