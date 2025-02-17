Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа на Украину

Зеленский: Спецпредставитель Трампа Келлог приедет на Украину 20 февраля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в республику 20 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и, может будет, больше», — сказал он.

Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый Дом «понимание относительно гарантий безопасности», которые необходимы Киеву. Он добавил, что после возвращения спецпредставителя Трампа в США станет понятно, когда пройдет встреча украинского и американского президентов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать переговоры США и России в Саудовской Аравии по вопросу российско-украинского конфликта. По его словам, Украина ничего не знала о переговорах США и России, не будет принимать в них участия и не будет их признавать.