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15:07, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский отказался признавать переговоры США и России в Саудовской Аравии

Зеленский: Украина ничего не знала про переговоры США и России и не признает их
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не будет признавать переговоры США и России в Саудовской Аравии по вопросу российско-украинского конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

По его словам, Украина ничего не знала о переговорах США и России, не будет принимать в них участия и не будет их признавать. Он добавил, что 19 февраля посетит Саудовскую Аравию. Его офис также подтвердил журналистам, что у Зеленского не запланированы встречи с представителями России или США.

Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией 18 февраля для переговоров. Источник The Washington Post рассказал, что новость о встрече представителей России и США «встретили с тревогой» в Европе и на Украине, поскольку их «исключили из начальных этапов планирования переговоров».

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