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23:00, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом

Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sven Hoppe / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Политики планируют обсудить вопросы обмена пленными и продовольственной безопасности. Также Зеленский намерен поговорить с Эрдоганом о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине. По словам политика, Турция видит «позитивные месседжи» президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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