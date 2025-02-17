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15:56, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем Трампа

Зеленский заявил о планах поехать на фронт со спецпредставителем Трампа Келлогом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Президент Владимир Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом заявил сам Зеленский во время видеообщения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет», — предположил политик.

Зеленский рассказал о планах организовать встречи Келлога с командованием подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе его визита в Киев. По его информации, спецпредставитель Трампа встретится с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также пообщается с министерством обороны Украины и Главным управлением разведки (ГУР).

Ранее Зеленский анонсировал визит Келлога на Украину. Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый дом «понимание относительно гарантий безопасности» для Киева.

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