Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем Трампа

Зеленский заявил о планах поехать на фронт со спецпредставителем Трампа Келлогом

Президент Владимир Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом заявил сам Зеленский во время видеообщения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет», — предположил политик.

Зеленский рассказал о планах организовать встречи Келлога с командованием подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе его визита в Киев. По его информации, спецпредставитель Трампа встретится с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также пообщается с министерством обороны Украины и Главным управлением разведки (ГУР).

Ранее Зеленский анонсировал визит Келлога на Украину. Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый дом «понимание относительно гарантий безопасности» для Киева.