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07:01, 17 февраля 2025Забота о себе

Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Женщины вспомнили случаи, когда организованные ими эротические сюрпризы пошли не по плану и закончились неудачей. На их истории обратило внимание Daily Mail.

Так, популярная австралийская блогерша Грейсима Синклер рассказала, что однажды после романтического ужина решила исполнить для своего парня сексуальный танец, однако не смогла удержать равновесие и с размаху ударила избранника плечом по лицу. «Я фактически поставила ему синяк под глазом. Я думала, что у него сломан нос», — вспомнила Синклер.

Девушка отметила, что захотела сразу же исправить ситуацию и во что бы то ни стало порадовать возлюбленного. Он все еще не до конца пришел в себя после травмы, но женщина продолжила исполнять эротический танец у него на коленях. «Затем я встала и вновь начала падать. Угадайте, куда приземлилась моя рука? Прямо в пах бедняге», — добавила Синклер. После второй неудачи парочка решила закончить с эротическими подарками и лечь спать.

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Другая девушка рассказала, что как-то тоже захотела удивить своего возлюбленного и заявилась к нему домой без предупреждения, надев только нижнее белье и пальто. Однако сюрприз не удался, так как дома у молодого человека были родители. «Мне пришлось постоять некоторое время, ведя неловкую беседу, прежде чем я смогла придумать оправдание и сбежать. Они, должно быть, подумали, что я очень странная», — призналась автор истории.

У еще одной пары празднование Дня святого Валентина закончилось приездом полиции. 44-летняя Джеки объяснила, что причиной стал не очень удачный праздничный сюрприз. По ее словам, парень, с которым она встречалась, завязал ей глаза и в таком виде провел через парковку и лифт до дверей своей квартиры. Внутри ее ожидали свечи, цветы и воздушные шары. «Вдруг раздался стук в дверь. Это была полиция! Кто-то увидел нас и подумал, что это похищение», — утверждает Джеки.

Женщина добавила, что полицейские ушли, как только убедились в ее безопасности. «Сейчас мне смешно, но тогда мне было 19, и я была очень смущена», — заключила она.

Ранее секс-эксперт Закари Зейн дал совет парню, который был в ужасе от сексуальной фантазии свей девушки. По словам мужчины, девушка рассказала, что у нее фетиш на «золотой дождь» — ей нравится, когда на нее мочатся, кроме того, она любит пить мочу.

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