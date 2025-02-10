Девушка призналась бойфренду в тайном сексуальном желании и ужаснула его

Коуч по сексу и отношениям Закари Зейн дал совет мужчине, девушка которого спустя год отношений призналась в необычном сексуальном желании. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Men's Health.

По словам мужчины, девушка рассказала, что у нее фетиш на «золотой дождь» — ей нравится, когда на нее мочатся, кроме того, она любит пить мочу. Это ужаснуло ее бофренда. «Во-первых, я удивлен и шокирован тем, что слышу об этом только сейчас, спустя год после знакомства. И это заставляет меня задуматься, нравился ли ей вообще "ванильный" секс, которым мы занимались. Во-вторых, у меня нет никакого желания устраивать какие-либо игры с мочой», — написал он.

Мужчина уточнил, что сама мысль о «золотом дожде» его не возбуждает, но, если придется, он готов помочиться на избранницу. Он также добавил, что этот фетиш действительно очень важен для его девушки.

В ответ Зейн отметил, что девушке может нравиться и обычный секс, и близость с использованием фетишей, однако спросить об этом стоит ее саму. Он также обратил внимание на то, что игра — важный элемент сексуальной близости.

Я не хочу побуждать вас принуждать себя и делать что-то, что, по вашему мнению, может вас травмировать или напугать. Не нужно идти поперек своих желаний, но я бы посоветовал вам добавить в сексуальную жизнь немного игры. Потому что... это просто моча Закари Зейн секс-коуч

Если автор письма готов к экспериментам, Зейн посоветовал ему начать с относительно безопасных игр — например, помочиться на партнершу во время принятия душа, а не сексуального акта. «Есть вероятность, что вид того, как возбуждается ваша девушка, возбудит вас или вам процесс понравится больше, чем вы думаете. Или, наоборот, на этом вы можете остановиться, а может, подумаете: "Было отвратительно. Никогда больше". Это совершенно нормально!» — заверил секс-коуч.

Ранее Зейн предупредил об опасном виде мастурбации, который лучше никогда не пробовать. Он посоветовал мужчинам никогда не мастурбировать, лежа на животе, поскольку это провоцирует различные сексуальные проблемы, включая эректильную дисфункцию, задержку оргазма или его полное отсутствие.