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07:00, 5 декабря 2024Забота о себе

Эксперт предупредил мужчин об опасном виде мастурбации

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Коуч по сексу и отношениям Закари Зейн предупредил об опасном виде мастурбации, который лучше никогда не пробовать. Об этом он рассказал, отвечая на письмо столкнувшегося с интимными трудностями мужчины, сообщает Men's Health.

Обратившийся к Зейну читатель рассказал, что всегда ложится на живот при мастурбации. По его словам, в любой другой позе он не может достичь оргазма. Более того, мужчину перестал привлекать обычный секс, так как он не приносит ему удовольствия.

В ответ на письмо Зейн отметил, что подобный результат объясним, так как мастурбация на животе провоцирует различные сексуальные проблемы, включая эректильную дисфункцию, задержку оргазма или его полное отсутствие. «Вероятно, это связано с тем, что лежа на животе вы оказываете сильное давление на пенис. Стимуляцию такой силы невозможно получить, занимаясь сексом или мастурбируя в другой позе», — объяснил эксперт.

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Эксперт по сексу считает, что единственный способ вновь получать удовольствие от интимной близости — это навсегда отказаться от необычной мастурбации. Зейн посоветовал для начала две-три недели не заниматься самоудовлетворением, затем попробовать делать это в других позах — сидя или лежа на спине. Коуч предупредил, что, скорее всего, достичь оргазма получится не сразу, но постепенно эякуляция вернется. «После этого можно вернуться к сексу», — заключил он.

Ранее мужчины рассказали об удивляющих их сексуальных стереотипах. Многие сошлись во мнении, что их не возбуждают эротические танцы в заведениях.

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