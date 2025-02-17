Звезда фильма «Большая перемена» пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей

Народная артистка России Наталья Гвоздикова сообщила, что получает пенсию в размере 32 тысяч рублей. Комментарий артистки приводит издание «Абзац».

Звезда фильма «Большая перемена» заявила, что ей недоплачивают 20 тысяч рублей за Государственную премию СССР, которой она была удостоена в 1978 году за роль в картине «Рожденная революцией». По словам артистки, она не получает надбавку к пенсии из-за того, что до сих пор работает.

«Пенсию немного подняли, но она все равно очень маленькая, 32 тысячи рублей. Разве можно без работы прожить на такую сумму?» — пояснила актриса.

Ранее сообщалось, что звезда «Кадетства» Елена Захарова развеяла миф о больших гонорарах работников театров, заявив, что их официальная зарплата — 30 тысяч рублей. По мнению Захаровой, российские актеры должны получать большие гонорары, по примеру голливудских знаменитостей.