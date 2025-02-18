30-летний россиянин попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской

В Петербурге мужчина попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, россиянин проводил время в гараже на Меньшиковском проспекте. Внезапно внутри взорвался баллончик с краской.

Горожанина доставили в медицинское учреждение. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и рваную ушибленную рану правой щеки. Врачи назвали состояние мужчины тяжелым.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах автомобиль взорвался во время движения и попал на видео.

В машине, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пострадал водитель — его госпитализировали.