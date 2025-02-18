Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 18 февраля 2025Россия

30-летний россиянин попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской

В Петербурге мужчина попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, россиянин проводил время в гараже на Меньшиковском проспекте. Внезапно внутри взорвался баллончик с краской.

Горожанина доставили в медицинское учреждение. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и рваную ушибленную рану правой щеки. Врачи назвали состояние мужчины тяжелым.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах автомобиль взорвался во время движения и попал на видео.

В машине, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пострадал водитель — его госпитализировали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      На Западе захотели вернуть потерянные из-за конфискации на Украине инвестиции

      41-летняя звезда «Универа» снялась в облегающем платье без бюстгальтера

      Tesla пострадает из-за ухудшения отношений США и Китая

      Более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ

      Глава СКР запросил доклад по делу о покушении на изнасилование пассажирки в такси

      Призер Евро-2008 сравнил жизнь в Англии и России

      Мужчина пережил остановку дыхания после операции и рассказал об увиденном

      Солистка «Блестящих» лишила родительских прав похищавшего ее детей экс-возлюбленного

      30-летний россиянин попал в больницу с сотрясением из-за баллончика с краской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше