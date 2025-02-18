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19:44, 18 февраля 2025Ценности

45-летняя Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя на столе на кухне с согнутыми в коленях и разведенными в стороны ногами. При этом она надела белый кроп-топ и трусы с завышенной талией в тон.

Также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» распустила волосы и дополнила образ золотистыми украшениями. «Расскажи мне о моих недостатках... Я праздную свое совершенство», — указала инфлюэнсерша в подписи к посту.

Ранее в феврале Боня также показала фото в бикини и назвала один роскошный подарок условием похода на свидание.

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