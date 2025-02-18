Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

Экс-глава МИД Габриэль: Германии стоит смириться с отправкой войск на Украину

Германии стоит смириться с необходимостью отправки своих войск на Украину после мирного соглашения. Об этом заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Tagesspiegel.

«Совершенно очевидно, что мы должны с этим смириться. Если украинский президент согласится на прекращение огня, при котором часть территории Украины останется под контролем России, он должен как минимум получить гарантии безопасности», — заявил экс-глава МИД.

В ответ на вопрос, считает ли он отправку войск на Украину допустимой, Габриэль отметил, что он «не понимает, что тут обсуждать». По словам бывшего министра, без размещения европейских военных «не удастся создать тот потенциал сдерживания, который нужен Украине». Тех, кто отказывается от такого развития событий, Габриэль обвинил в нежелании достичь мира.

17 февраля в министерстве обороны Германии сообщили, что ФРГ не откажется от отправки войск на Украину, если будут даны основания для такого шага.