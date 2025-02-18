Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 18 февраля 2025Мир

Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

Экс-глава МИД Габриэль: Германии стоит смириться с отправкой войск на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германии стоит смириться с необходимостью отправки своих войск на Украину после мирного соглашения. Об этом заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Tagesspiegel.

«Совершенно очевидно, что мы должны с этим смириться. Если украинский президент согласится на прекращение огня, при котором часть территории Украины останется под контролем России, он должен как минимум получить гарантии безопасности», — заявил экс-глава МИД.

В ответ на вопрос, считает ли он отправку войск на Украину допустимой, Габриэль отметил, что он «не понимает, что тут обсуждать». По словам бывшего министра, без размещения европейских военных «не удастся создать тот потенциал сдерживания, который нужен Украине». Тех, кто отказывается от такого развития событий, Габриэль обвинил в нежелании достичь мира.

17 февраля в министерстве обороны Германии сообщили, что ФРГ не откажется от отправки войск на Украину, если будут даны основания для такого шага.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Самолет с россиянами на борту сел в Якутии после сигнала о поломке шасси

      В Российском фонде прямых инвестиций рассказали об ожиданиях от переговоров с США

      Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

      В Абхазии заявили о попытке срыва президентских выборов

      Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину

      Россиянам посоветовали есть больше белковых продуктов на завтрак

      Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

      Российский золотопромышленник и его сообщники получили сроки за незаконную добычу металла

      США призвали Европу за время переговоров с Россией скинуться Украине на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше