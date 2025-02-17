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15:10, 17 февраля 2025Мир

В Минобороны Германии заявили о готовности отправить войска на Украину

Минобороны ФРГ: Германия не откажется от отправки войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия не откажется от отправки войск на Украину, если будут даны основания для такого шага. Об этом заявили в министерстве обороны Германии в преддверии экстренных переговоров в Париже по европейской безопасности, сообщает Reuters.

«Если будут определены рамки, Германия не будет уклоняться», — заявили в Минобороны ФРГ.

Однако представитель немецкого военного ведомства отметил, что пока еще слишком рано говорить о точном вкладе Германии. Он также подчеркнул, что Берлин не ожидает конкретных результатов от саммита во Франции.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия Европы. По его словам, большая часть замороженных российских активов находится именно в европейских странах.

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