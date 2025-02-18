«Дальневосточные ветра» оставили ВСУ без техники и связи

«ДВ» уничтожили систему РЭБ и показали отработку по замаскированной технике ВСУ

Тактическая группа беспилотных летательных аппаратов 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС России «Дальневосточные ветра» смогли оставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) без техники и связи на одном из направлений в зоне спецоперации (СВО). Успехи в отработке по целям противниика сняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале «ДВ».

«Наши "птички" успешно преодолели сильный РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), ударив в самое сердце установки», — заявили в подразделении.

Далее на кадрых запечатлены удары дронами по замаскированной технике, опорным пунктам ВСУ, блиндажам, гаражу для техники, FPV-антеннам и личному составу, в том числе обученному управлять БПЛА. Также показано, как осуществляется контроль за проделанной работой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко озвучил потери ВСУ на рубежах региона за неделю. Помимо этого, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.