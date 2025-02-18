Двоих россиян осудили за поджог вышки сотовой связи

В Петербурге суд приговорил двоих мужчин за поджог вышки сотовой связи

Санкт-Петербургский городской суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы за поджог вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Один из них проведет в местах лишения свободы 10 лет и 20 дней. Первые два с половиной года он будет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Второго фигуранта приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»).

6 апреля 2024 года первый осужденный начал переписку с пользователем, от которого получил предложение за 40 тысяч рублей поджечь распределительный щит базовой станции оператора сотовой связи

