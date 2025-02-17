Российский суд отправил в тюрьму уроженца Украины за поджог на железной дороге

Суд дал 10,5 года уроженцу Украины Лозько за поджог на железной дороге на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил к 10,5 года лишения свободы уроженца Сумской области Украины Ярослава Лозько за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Мужчина признан виновным по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что Лозько в августе 2024 года купил в магазине растворитель, облил им и поджог два релейных шкафа на Ростовском шоссе в Краснодаре. Оборудование сильно не пострадало. Поджигателя нашли и задержали сотрудники ФСБ.

На суде мужчина признал вину в совершении преступления.

Ранее 17 февраля сообщалось, что в Нижегородской области ФСБ задержала двух местных жителей, готовивших диверсию на железной дороге.