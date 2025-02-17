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17:39, 17 февраля 2025Силовые структуры

Российский суд отправил в тюрьму уроженца Украины за поджог на железной дороге

Суд дал 10,5 года уроженцу Украины Лозько за поджог на железной дороге на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил к 10,5 года лишения свободы уроженца Сумской области Украины Ярослава Лозько за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Мужчина признан виновным по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что Лозько в августе 2024 года купил в магазине растворитель, облил им и поджог два релейных шкафа на Ростовском шоссе в Краснодаре. Оборудование сильно не пострадало. Поджигателя нашли и задержали сотрудники ФСБ.

На суде мужчина признал вину в совершении преступления.

Ранее 17 февраля сообщалось, что в Нижегородской области ФСБ задержала двух местных жителей, готовивших диверсию на железной дороге.

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