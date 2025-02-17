ФСБ задержала готовивших диверсию на железной дороге по заданию Украины россиян

В Нижегородской области задержали готовивших поджог релейных шкафов мужчин

В Нижегородской области ФСБ задержала двух местных жителей, готовивших диверсию на железной дороге. Об этом в понедельник, 17 февраля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель центрального управления на транспорте следственного комитета России (СКР) Дмитрий Захаров.

По данным силовиков, украинские спецслужбы завербовали двух россиян 2008 года рождения и убедили их совершить поджог двух релейных шкафов на перегоне Шатки-Сатис Горьковской железной дороги. Когда мужчины прибыли на место проведения диверсии и попытались с помощью горючих материалов совершить задуманное, их задержала ФСБ.

На допросе задержанные рассказали, что украинцы обещали денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей за один релейный шкаф, которое они в итоге не получили.

3 февраля двум подросткам 15 и 16 лет удалось поджечь железнодорожный релейный шкаф на территории Тоншаевского района Нижегородской области. Повреждение оборудования могло повлечь техногенную катастрофу.