Двое российских подростков стали фигурантами дела о теракте за поджог на железной дороге

В Нижегородской области двое подростков устроили поджог на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Поджигателям 15 и 16 лет. Они, по данным ведомства, 13 февраля подожгли железнодорожный релейный шкаф на территории Тоншаевского района Нижегородской области. Повреждение оборудования могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов, следующих на этом участке пути. В отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Они были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с последствиями поджога и подозреваемыми.
На кадрах виден поврежденный шкаф и задержанные в кабинете следователя.
В настоящее время у подростков проводятся обыски, их допрашивают для установления всех обстоятельств преступления.
Ранее сообщалось, что в Приангарье возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка за лжеминирование.