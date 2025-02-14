Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 14 февраля 2025Силовые структуры

Двое российских подростков стали фигурантами дела о теракте за поджог на железной дороге

СК: Двое подростков устроили поджог на ж/д в Нижегородской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Нижегородской области двое подростков устроили поджог на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Поджигателям 15 и 16 лет. Они, по данным ведомства, 13 февраля подожгли железнодорожный релейный шкаф на территории Тоншаевского района Нижегородской области. Повреждение оборудования могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов, следующих на этом участке пути. В отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Они были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с последствиями поджога и подозреваемыми.

На кадрах виден поврежденный шкаф и задержанные в кабинете следователя.

В настоящее время у подростков проводятся обыски, их допрашивают для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Приангарье возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка за лжеминирование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавия по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Егору Летову поставят памятник на родине

      Суд рассмотрит дело о взятках в 10 миллионов рублей при гособоронзаказе Минобороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше