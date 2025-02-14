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07:35, 14 февраля 2025Силовые структуры

Российский подросток принимал заказы на лжеминирования за деньги и попался полиции

В Приаганье подростка уличили в рассылке сообщений о лжеминировании за деньги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Приаганье возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка за лжеминирование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным оперативников, юноша принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти в специально созданном Telegram-канале. Там же он публиковал отчеты о рассылках. Так, в 2024 году подросток сообщил о 15 лжеминированиях, в том числе в школе в микрорайоне Солнечный. Сообщения он отправлял из компьютерных клубов своего города.

Действия молодого человека пресекли сотрудники полиции и ФСБ, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подросток получил пять лет условно за участие в легионе «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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