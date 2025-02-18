Мошенники начали распространять фейковые видеообращения российских губернаторов

Мошенники начали создавать фейковые видеообращения российских губернаторов. Ролики распространились в мессенджере Telegram.

17 февраля была запущена группа Telegram-каналов, в описании которых утверждалось, что они являются официальными страницами российских губернаторов. В них были опубликованы видеообращения глав регионов, которые сообщили о якобы приостановке транспортировки нефти на экспорт, а также производства нефтепродуктов на экспорт до конца марта этого года в связи с атаками беспилотников ВСУ.

В частности, подобные обращения вышли от имени главы Вологодской области Георгия Филимонова, главы Псковской области Михаила Ведерникова, главы Тверской области Игоря Рудени, главы Смоленской области Василия Анохина и главы Архангельской области Александра Цыбульского.

В кадре губернаторы ведут себя неестественно. Кроме того, они все используют одни и те же слова в обращении. Создается впечатление, будто они сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ).

Ролик с Ведерниковым, очевидно, был создан на основе его интервью, которое вышло в прошлом году. В нем губернатор рассказывал об итогах пяти лет работы на посту. В качестве основы для ролика Анохина явно использовалось его обращение от 2023 года, в котором глава российского региона комментировал основные события рабочей недели.

За основу видео с Руденей было взято интервью, которое вышло полгода назад. В нем губернатор Тверской области ответил на вопросы жителей Верхневолжья. За основу ролика с Филимоновым взято интервью 2024 года. В нем глава Вологодской области раскрыл план развития региона. За основу видео с Цыбульским взято его поздравление жителей региона с 9 Мая, которое вышло три года назад.

Цыбульский в официальном Telegram-канале призвал не доверять видеообращениям, размещенным в других источниках. «Сегодня от моего имени многим поступают телефонные звонки, сообщения и даже сгенерированные с помощью нейросети видеообращения. Все они ложные!» — подчеркнул губернатор Архангельской области.

Об активизации мошенников предупредил и Анохин в своем канале. «Уважаемые смоляне, доверяйте только достоверным источникам. Мой канал (...) продолжает действовать, публикуя только проверенную информацию!» — написал глава Смоленской области.

В пресс-службе Вологодской области также предупредили о распространившемся в сети обращении Филимонова, которое было создано с помощью ИИ. Отмечается, что мошенники хотят таким образом посеять панику в регионе.

Каналы Филимонова, Ведерникова, Рудени и Анохина, разместившие обращения, имеют пометку Fake — это означает, что они не являются официальными. Кроме того, на них подписаны всего несколько сотен человек, в то время как у официальных аккаунтов десятки тысяч подписчиков. Видео Цыбульского было опубликовано в чате, при этом аккаунт отправителя скрыт.

В официальных Telegram-каналах российских губернаторов подобных обращений опубликовано не было. Ложная информация не распространилась в российских СМИ.

Распространившееся в ряде Telegram-каналов сообщение глав российских регионов о якобы приостановке транспортировки нефти на экспорт, а также производства нефтепродуктов на экспорт до конца марта этого года является фейком. Ролики с российскими губернаторами были сгенерированы нейросетью. В официальных источниках подобной информации не было обнаружено.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».