Илон Маск заподозрил исчезновение золотого запаса США из хранилища

Илон Маск захотел проверить золотой резерв США на военной базе Форт-Нокс

Глава департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

«В поисках золота в Форт-Ноксе…» — написал он. Ниже под постом Маск также добавил, что это золото считается собственностью американского народа. «Я все еще надеюсь, что оно там», — подметил глава DOGE.

Также бизнесмен сопроводит пост снимком из американского сериала «Южный парк» с надписью «и-и-и они пропали». По мультсериалу известно, что эту фразу произносит банковский работник, заявляющий клиентам, что их средства исчезли.

Помимо этого, бизнесмен задался вопросом о том, кто может подтвердить, что золото из Форт-Нокса не было расхищено. Маск отметил, что американский народ желает знать, на месте этот золотой запас или нет. «Может быть, он там есть. А может быть, и нет», — написал он в соцсети.

Все это ответы Илона Маска на предложение сенатора Рэнда Пола проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс. Американский чиновник обратился к главе DOGE еще 17 февраля, сделав репост записи объединения YAL в соцсети X. Там же оказалось фото, на котором запечатлен много лет назад еще молодой Пол. На снимке он держит плакат с надписью про золотой запас США.

«Вот это молодой Рэнд Пол, пытающийся сделать то же самое (проверить наличие золота в хранилище) десятилетия назад. Он был прав во всем еще тогда», — гласит подпись YAL.

Американский золотой запас находится на военной базе, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Нокс. По данным из открытые источников, там хранится около 4580 тонн золота. Также в хранилище держат особые реликвии. В частности, декларацию о независимости США.