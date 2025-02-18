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18:21, 18 февраля 2025Мир

Назван представитель США для переговоров по Украине

Ушаков: США выбрали Келлога своим представителем для переговоров по Украине
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Globallookpress.com

Вашингтон выбрал спецпредставителя президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков., сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, Келлог будет заниматься контактами с Киевом и Европой. Он отметил, что для взаимодействия с Россией Вашингтон назначит особого человека или группу представителей.

Ранее делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. Стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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