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15:47, 18 февраля 2025Ценности

Названа привлекающая мужчин женская прическа

New York Post: Прямые волосы у женщин привлекают мужчин больше кудрявых
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Журналисты New York Post назвали привлекающую мужчин женскую прическу. Материал опубликован на сайте издания.

Редакторы обратили внимание на десятки видео девушек, в которых те признаются, что получают больше мужского внимания, когда выпрямляют волосы. 23-летняя блогерша Эбби из Лондона решила доказать теорию и создала два профиля в приложении для знакомств: в первом она опубликовала фото с естественными кудрявыми волосами, а во втором — с гладкой прической.

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По словам девушки, мужчины больше заинтересовались профилем, в котором размещены ее снимки с уложенными волосами. «Это происходит и на публике», — призналась она. С ее мнением согласилась и инфлюэнсер Элизабет Макговерн. «Иду в бар с кудрявыми волосами, поэтому сегодня напитки только за свой счет», — пошутила женщина в вирусном ролике.

В январе Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики.

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