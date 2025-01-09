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15:47, 9 января 2025Ценности

Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики

Певица Рианна показала натуральные кудри в рекламе бренда косметики Fenty Beauty
Мария Винар

Фото: @fentybeauty

Барбадосская певица Рианна показала натуральные волосы в рекламе собственного бренда косметики Fenty Beauty. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница хита Umbrella предстала на размещенном кадре в обнажающем плечи черном наряде, оформленном высокой горловиной. Знаменитость позировала перед камерой с короткими светлыми кудрями и макияжем, выполненном в стиле smoky eyes, держа при этом в одной руке спрей.

В июне прошлого года сообщалось, что Рианна столкнулась в облысением после родов. Тогда певица призналась, что такой опыт помог ей пересмотреть свой стиль.

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