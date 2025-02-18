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08:00, 18 февраля 2025Экономика

Названы преимущества возвращения западных брендов в Россию

Экономист Балынин: Возвращение западных брендов усилит конкуренцию в России
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Возвращение зарубежных брендов усилит конкуренцию в России. Такие преимущества возобновления поставок ушедших из страны торговых марок назвал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.ру».

Законодательных ограничений для работы в РФ западных брендов нет, поэтому иностранные компании могут вернуться в любой момент. Подобное решение остается на усмотрение самих компаний, в то время как приоритетом для России должно оставаться развитие собственного производства.

«Во-первых, некоторые зарубежные бренды сами решили уйти, и нет какого-либо запрета на осуществление деятельности в России, поэтому они в любой момент могут вернуться. К слову говоря, многие с опорой на стратегическое мышление так или иначе и не уходили. Во-вторых, уход отдельных брендов стал одним из дополнительных драйверов развития отечественного производства», — пояснил экономист.

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По словам Балынина, зарубежные бренды, если решат вернуться, столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны российских производителей, которые активно развиваются и модернизируют технологии. Такая тенденция приведет к росту производительности труда, повышению зарплаты, усилению позиции российских компаний в технологической сфере и, в свою очередь, к повышению качества жизни граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о скором возвращении западных брендов. По его словам, что даже если сами компании изъявят желание попасть на российский рынок, то им придется это делать на конкурентной основе.

В Минпромторге в свою очередь уточнили, что задача поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на местный рынок неактуальна. Зарубежный бизнес, который решил остаться работать в России, продолжает свою деятельность. Освободившиеся ниши после ухода прочих торговых марок будут замещать российские производители, пояснили представители ведомства.

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