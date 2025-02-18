Пленный офицер ВСУ Боронило рассказал о сдаче военных экзаменов пьяным солдатом

Военные экзамены на Украине, которые украинские военнослужащие обязаны пройти перед отправкой на фронт, принимают формально и засчитывают всем. О сдаче пьяным солдатом тестов рассказал пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило, передает ТАСС.

«У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили. Выпускают всех подряд. Нам сразу сказали: экзамен вы все сдадите и все уедете», — заявил военный.

Он добавил, что избежать попадания на фронт могли лишь те, кто нашли средства на взятку для экзаменационной комиссии в размере 20 тысяч долларов.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба заявил, что командование украинской армии сознательно оставляет своих бойцов в полуокруженных российскими войсками населенных пунктах. По его словам, командиры ВСУ могут получить признание командования только за большие потери в их подразделениях.