Россиянин превратил квартиру в свалку и задолжал десятки тысяч рублей за ЖКХ

Житель Ростова-на-Дону захламил квартиру и задолжал 50 тыс. рублей за ЖКХ

Житель Ростова-на-Дону превратил свою квартиру в свалку и задолжал десятки тысяч рублей за ЖКХ. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Квартира мужчины находится в многоэтажном доме на 2-ой Краснодарской улице. По словам соседей, россиянин держит у себя четыре собаки. Другие жильцы неоднократно жаловались на лай и неприятный запах, однако хозяин животных игнорировал замечания.

В конце декабря 2024 года жильцы почувствовали запах гари, исходящий из проблемной квартиры. Мужчина отказался открывать дверь, после чего соседи вызвали пожарных. Россиянин согласился впустить сотрудников экстренной службы внутрь. Выяснилось, что запах шел от подгоревших костей, которые хозяин варил для собак.

Пожарные также обнаружили в квартире множество мешков с хламом и тараканов. Соседи утверждают, что мужчина начал складировать мусор после того, как лишился бабушки. При этом квартира ему не принадлежит — бабушка завещала ее другому внуку, который позволил родственнику пользоваться жилплощадью.

Собственник рассказал, что ему неоднократно приходили жалобы от председателя ЖСК и письма с требованием погасить задолженность по коммуналке в размере 50 тысяч рублей. Он пытался повлиять на родственника, но это не изменило ситуацию. Теперь хозяин квартиры собирается подать иск в суд.

Ранее житель Новосибирска заполнил квартиру мусором и разозлил соседей. Собственники пожаловались на тараканов, клопов и крыс.