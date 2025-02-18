Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за похищение криптовалюты под предлогом инвестирования

В Москве суд приговорил мужчину к шести годам за похищение криптовалюты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд приговорил местного жителя к шести годам колонии общего режима за похищение криптовалюты под предлогом инвестирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

По версии следствия, осужденный предлагал потерпевшим финансовый проект по инвестированию денег и криптовалюты в специально созданные кошельки. В реальности он хотел похитить отданные ему средства. После передачи ему денег и криптовалюты он распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае бизнесмена обвинили в краже миллионов у друзей детства под предлогом инвестирования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Врач похудела на 42 килограмма благодаря одному занятию

      Украинский военком призвал блокировать карты и мобильную связь уклонистам

      45-летняя Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах

      В российском регионе мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

      Россиянам подсказали новый способ заработать

      Одна из стран G7 оценила идею возвращения России в клуб

      Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений

      Ушаков раскрыл подробности итогов переговоров России и США

      России предрекли новые удары ВСУ после переговоров Москвы и Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше