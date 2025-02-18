Россиянина осудили за похищение криптовалюты под предлогом инвестирования

В Москве суд приговорил мужчину к шести годам за похищение криптовалюты

В Москве суд приговорил местного жителя к шести годам колонии общего режима за похищение криптовалюты под предлогом инвестирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

По версии следствия, осужденный предлагал потерпевшим финансовый проект по инвестированию денег и криптовалюты в специально созданные кошельки. В реальности он хотел похитить отданные ему средства. После передачи ему денег и криптовалюты он распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае бизнесмена обвинили в краже миллионов у друзей детства под предлогом инвестирования.