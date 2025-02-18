Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 18 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала особенности страны фразой «сил моих больше нет»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ian Robles / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала особенности жизни в стране фразой «сил моих больше нет». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, время от времени их машину с американскими номерами обливают какой-то неизвестной жидкостью местные жители. При этом они могут делать вид, что рады видеть туристов. Однако помощи от мексиканцев не дождаться, заверила блогерша.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

Девушка также пожаловалась на местные супермаркеты, где ценник на кассе всегда отличается от цены на карточке товара. Кроме того, персонал заведений общественного питания никогда не торопится обслужить клиентов. А порой они даже не дают сдачи, утверждая, что «это мелочь», заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минфин сообщил о возможности изменения налоговой политики

      В Европе рассказали об опасениях в преддверии переговоров России и США

      В Италии сообщили о недовольстве Мелони консультациями в Париже по Украине

      Россиянка побывала в Мексике и описала особенности страны фразой «сил моих больше нет»

      Названа причина недовольства банков «старыми» деньгами на вкладах

      Силы ПВО перехватили украинский беспилотник в Воронежской области

      Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию убийств

      Сексолог назвала разрушающую интимную жизнь зумеров привычку

      Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в бикини через месяц после родов

      Акула откусила руки пытавшейся сфотографироваться с ней женщине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше