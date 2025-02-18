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16:25, 18 февраля 2025Экономика

Застройщики начали увеличивать продажи квартир по скидкам

Эксперт Глазунова: Застройщики начали увеличивать продажи квартир по скидкам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российские застройщики начали увеличивать продажи квартир по скидкам, чтобы привлечь покупателей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора консалтинговой компании VSN Group Яну Глазунову.

По словам эксперта, девелоперы предоставляют искусственно сформированные скидки на квартиры в новостройках. Это означает, что цена на лоты искусственно завышается, а во время покупки предоставляемые дисконты возвращают ее к рыночной.

Глазунова отметила, что в условиях дорогой ипотеки застройщики прибегают к альтернативным способам стимулирования продаж, в частности к беспроцентным рассрочкам и субсидированию. Из-за этого стоимость жилья для покупателя может вырасти.

Ранее глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев заявил, что в 2025 году новостройки могут подорожать на 30-40 процентов.

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