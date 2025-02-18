Солистка «Блестящих» лишила родительских прав похищавшего ее детей экс-возлюбленного

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова лишила родительских прав отца ее сыновей

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова лишила родительских прав бывшего возлюбленного и отца ее детей Андрея Середу, похищавшего сыновей. Об этом певица сообщила в интервью Fametime TV.

В ноябре 2011 года Ксения отдала двоих детей отцу на выходные, однако вскоре он перестал выходить на связь и тайно перевез мальчиков в Лондон. После того как Новиковой удалось вернуть сыновей спустя девять месяцев, Середа не пытался с ними общаться. На основании того, что мужчина выписал детей из квартиры и не проявлял желания поддерживать с ними отношения, его лишили родительских прав.

«Он забрал их для того, чтобы я к нему вернулась. Если бы он меня не любил, пусть и такой больной любовью, я бы не смогла приехать и забрать их», — объяснила Ксения, добавив, что никогда не говорила сыновьям плохого об их отце.

По словам артистки, спустя несколько лет дети начали общаться с Середой, однако это длилось недолго. «Андрей вытворил такую вещь, о которой я не буду рассказывать. Мальчики больше не хотели с ним видеться. Мне очень жаль, что все это выпало на долю ребят», — рассказала певица.

Ранее Новикова заявила, что не планирует выходить замуж и выразила негативное отношение к пиару на личной жизни, сказав, что не понимает, зачем люди афишируют свои отношения.