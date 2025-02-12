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15:39, 12 февраля 2025Культура

Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова заявила, что не хочет выходить замуж
Андрей Шеньшаков
Ксения Новикова

Ксения Новикова. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Звезда музыкальной группы «Блестящие» Ксения Новикова заявила, что не планирует выходить замуж. Об этом она призналась в разговоре с корреспондентом «Леди Mail».

Известно, что певица была замужем с 2015 по 2018 год. Ксения состояла в браке с бизнесменом Алексеем Сорокиным.

«Да я и тогда не хотела этого делать! За отцом детей я замужем не была, ничего страшного. Сейчас тем более вряд ли в ЗАГС соберусь. Не понимаю смысла брака, замуж никогда не хотела. Жить в любви и согласии можно и без штампов», — заявила Новикова.

Также артистка выразила негативное отношение к пиару на личной жизни, сказав, что не понимает, зачем люди афишируют свои отношения.

«Не вижу смысла говорить об этом. Зачем? Рассказывать всем о своем мужчине, выставлять фото с ним, чтобы что? Не хочу, чтобы за мной и за ним постоянно следили и давали оценку каждому нашему действию», — сообщила она.

Ранее стало известно, что певица Ольга Орлова заявила, что она против воссоединения «Блестящих».

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