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20:00, 19 ноября 2024Культура

Звезда «Блестящих» выступила против возрождения группы

Певица Ольга Орлова заявила, что она против воссоединения «Блестящих»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Ольга Орлова, известная по выступлениям в составе группы «Блестящие», ответила на вопрос о своем отношении к возрождению культовой группы девяностых. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков спросил, не хочет ли Орлова воссоединиться с группой в новом составе и провести совместный концерт.

«А смысл?» — лаконично ответила певица.

Ольга выступала в составе группы «Блестящие», который принято считать «золотым», с 1995 по 2000 год. После этого артистка продолжала сольное творчество, а также стала работать на телевидении в качестве ведущей.

Ранее стало известно, что другая легендарная группа нулевых Reflex готовится выпустить новый альбом после девятилетней паузы.

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