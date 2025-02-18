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02:17, 18 февраля 2025Путешествия

В Боливии при падении автобуса с большой высоты погибли десятки человек

La Razon: В Боливии при падении автобуса с высоты 800 м погиб 31 человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Как минимум 31 человек погиб в результате падения автобуса с высоты 800 метров в департаменте Потоси. Об этом пишет газета La Razon.

По словам представителя полиции Лимберта Чоке, не все тела удалось достать, работа продолжается. Также проводится расследование.

15 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Причины, по которым автобус, следовавший из города Потоси в Оруро, сорвался в овраг, пока не определены.

Ранее двигатель самолета национальной авиакомпании Боливии Boliviana de Aviacion загорелся в аэропорту города Кочабамба. Пожар возник во время подготовки Boeing 737-700 ко взлету.

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