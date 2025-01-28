Паника в самолете с загоревшимся двигателем попала на видео

Двигатель самолета национальной авиакомпании Боливии Boliviana de Aviacion загорелся в аэропорту города Кочабамба. Об этом сообщило издание Los Tiempos.
Пожар возник во время подготовки Boeing 737-700 ко взлету. Из-за этого в салоне возникла паника, которая попала на видео.
Уточняется, что пассажиров эвакуировали из лайнера по аварийным трапам. При этом некоторые участники рейса доставали свои вещи с багажных полок, задерживая других.
Тем не менее в результате инцидента никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара стала механическая неисправность.
Ранее на видео попал момент, когда разряд молнии попал в киль самолета British Airways на аэродроме. Ролик снял один из пассажиров.