Молния ударила в киль пассажирского самолета и попала на видео

Fox: Молния ударила в киль самолета British Airways в аэропорту Сан-Паулу

Молния ударила в киль самолета British Airways в аэропорту Сан-Паулу, Бразилия. Инцидент попал на видео, которое публикует канал Fox.

Уточняется, что ролик снял пассажир лайнера Бернхард Уорр, который ожидал вылета в терминале авиагавани. В тот момент на город надвигался шторм, из-за непогоды рейсы пришлось отложить.

«Когда мы смотрели в окно, было ясно, что молнии ударяют рядом с аэродромом, поэтому я пошел сделать несколько кадров, — рассказал Уорр. — Мне повезло, молния ударила прямо передо мной!»

Ранее на видео попал момент, когда разряд молнии попал сразу в два самолета. По словам участников одного из рейсов, в тот момент они услышали громкий хлопок со вспышкой света.