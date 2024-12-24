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18:33, 24 декабря 2024Путешествия

Молния ударила сразу в два самолета и попала на видео

HLN: молния ударила в самолет TUI и грузовой борт
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Во время шторма молния ударила сразу в два самолета и попала на видео. Кадры публикует HLN.

Уточняется, что первый удар пришелся на самолет TUI, направлявшийся из Брюсселя в Египет, а второй — на грузовой борт, следовавший в Катар. «Внезапно мы услышали громкий хлопок со вспышкой света. После этого мы почувствовали легкий запах гари», — рассказал пассажир TUI Моад.

Направлявшемуся в Египет самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета в качестве меры предосторожности. Второй борт продолжил путь в Доху, как и было запланировано. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Ранее у самолета национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация произошла 11 декабря с летевшим из Душанбе в Новосибирск Boeing 737-900.

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