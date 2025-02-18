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08:22, 18 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватово-кременном направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России вошли в Ямполовку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий нарушили оборонительные порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в село Ямполовка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на сватово-кременном направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию ВСУ южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка», — заявил экс-военный.

Он также отметил, что Терны и Ямполовка наравне с Колодезями остаются наиболее «горячими точками» на этом направлении фронта.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории ЛНР.

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