В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватово-кременном направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России вошли в Ямполовку

Российские войска в результате успешных боевых действий нарушили оборонительные порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в село Ямполовка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на сватово-кременном направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию ВСУ южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка», — заявил экс-военный.

Он также отметил, что Терны и Ямполовка наравне с Колодезями остаются наиболее «горячими точками» на этом направлении фронта.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории ЛНР.

