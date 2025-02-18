В Раде назвали препятствие для заключения ресурсной сделки с США

Дмитрук: Ресурсная сделка с США невозможна из-за нелегитимности Зеленского

Ресурсная сделка между Украиной и США невозможна из-за нелегитимность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит», — написал он.

По словам парламентария, подписанные Зеленским документы не будут иметь юридической силы, так как он нелегитимен и «просрочен».

Ранее стало известно, что в настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишины, украинские власти все равно надеется заключить сделку по недрам в будущем.