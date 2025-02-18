В России объяснили смысл возможных переговоров Путина и Зеленского

Депутат Журова: Путин может поговорить с Зеленским, чтобы остановить конфликт

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, несмотря на его нелегитимность, если это поможет остановить конфликт, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Путин просто хочет решить задачу, он про это. Если Зеленский начинает искать нюансы, говорить, что переговоры без Украины нелегитимные и невозможные, то наш президент готов обсуждать варианты даже с нелегитимным главой государства, чтобы остановить конфликт», — сказала депутат.

Кроме того, как она добавила, итоговое мирное соглашение может быть подписано и с Верховной Радой Украины, и с новым президентом страны после проведения выборов.

«Наш президент сказал, что мирное соглашение мы можем заключить и с Радой, чтобы оно имело юридическую силу. Но Зеленскому по-прежнему доверяют некоторые люди на Украине, потому Путин готов разговаривать и с ним в случае, если это поможет делу», — заключила Журова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно говорил о готовности вести прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он добавил, что при этом любые переговоры по урегулированию конфликта должны вестись с учетом, что легитимность власти Зеленского сомнительна.

