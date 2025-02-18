В России рассказали о возможностях экономического сотрудничества с США после конфликта

Депутат Чепа: Американские компании можно привлечь к восстановлению территорий

Завершение украинского конфликта может открыть множество направлений для экономического сотрудничества России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он указал на возможность привлечения американских компаний к восстановлению новых территорий.

«Естественно, новая команда президента США Дональда Трампа заточена, в первую очередь, на решение экономических вопросов. Это очень прагматичная команда, потому и круг экономических вопросов, сотрудничества после завершения конфликта, может быть довольно большим. В том числе, надеюсь, по восстановлению новых территорий. Думаю, здесь мы могли бы привлекать американские, китайские и другие компании», — допустил политик.

Он заметил, что, если будут достигнуты соглашения, позволяющие обеспечить безопасность России, Европы и мира в целом, решать вопросы экономического сотрудничества между странами станет значительно проще.

«Сегодня много проблем. Возможно сотрудничество и в вопросах энергетики, и в вопросах космоса, и по другим направлениям. Но предугадывать не очень хочется — у американцев могут быть свои интересы. Но, в любом случае, может быть много направлений, связанных с интересами обеих наших стран», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине. Они также договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после завершения конфликта.