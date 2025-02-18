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13:36, 18 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о новых правилах декретного отпуска для женщин

Депутат Останина выступила против декрета на любом сроке беременности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Законопроект о разрешении женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности может оказаться неэффективным, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она объяснила, что он может ухудшить материальное положение женщин.

«Надо смотреть, что по этому поводу думают сами женщины, — заметила политик. — Если бы у нас была стопроцентная оплата декрета — это одно дело. Но пособия в размере 40 процентов от заработной платы только ухудшат материальное положение».

Останина также заметила, что далеко не все женщины испытывают потребность в дополнительном отдыхе во время беременности. Но даже в случае, если необходимость возникнет, они могут воспользоваться больничным.

«Беременность — это не болезнь, и не все испытывают потребность сидеть дома. Я не вижу сейчас никакого нарушения прав женщин. Кроме того, в случае необходимости какого-то вмешательства, всем предоставляется больничный», — добавила депутат.

Ранее сообщалось о планах внесения в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам. Предполагается, что это может минимизировать потенциальные осложнения во время беременности.

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