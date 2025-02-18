Задержание работающего на украинскую разведку силовика из ЛНР попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания работающего на украинскую разведку силовика

ФСБ опубликовала видео задержания работающего на украинскую разведку сотрудника правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР). Кадрами делится Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, как две черные машины ФСБ окружают служебный автомобиль, в котором находится предполагаемый шпион. После того как его автомобиль останавливается, сотрудники ФСБ выбегают из машины и вытаскивают подозреваемого на дорогу. Далее у него забирают оружие и застегивают на нем наручники. На следующих кадрах мужчина рассказывает, что сам вышел на связь с украинской разведкой.

О его задержании сообщалось ранее. По данным следствия, задержанный — житель Сватово — собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и другие данные.