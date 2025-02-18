Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 18 февраля 2025Силовые структуры

Задержание работающего на украинскую разведку силовика из ЛНР попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания работающего на украинскую разведку силовика
Варвара Митина (редактор)

ФСБ опубликовала видео задержания работающего на украинскую разведку сотрудника правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР). Кадрами делится Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, как две черные машины ФСБ окружают служебный автомобиль, в котором находится предполагаемый шпион. После того как его автомобиль останавливается, сотрудники ФСБ выбегают из машины и вытаскивают подозреваемого на дорогу. Далее у него забирают оружие и застегивают на нем наручники. На следующих кадрах мужчина рассказывает, что сам вышел на связь с украинской разведкой.

О его задержании сообщалось ранее. По данным следствия, задержанный — житель Сватово — собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и другие данные.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

      В Кремле оценили переговоры России и США в Саудовской Аравии

      В ВСУ назвали симптомом проблемы унижение военкомов школьниками

      Москалькова рассказала о росте жалоб участников СВО

      В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

      Самолет с пассажирами рухнул вверх дном при посадке в Канаде. Как людям удалось выжить в катастрофе?

      Финляндия оценила вероятность отправки своих миротворцев на Украину

      На электронные книги запретили загружать литературу через USB

      Дети Киркорова уехали из России

      В Госдуме усомнились в возможности введения в России семейного налогообложения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше