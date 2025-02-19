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17:25, 19 февраля 2025Путешествия

22-летнюю девушку нашли бездыханной после ночи с туристом в отеле Таиланда

Девушку нашли бездыханной после ночи с туристом из Китая в отеле Таиланда
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Молодую девушку нашли бездыханной после ночи с туристом из Китая в отеле столицы Таиланда, Бангкока. Подробностями истории делится портал Nation Thailand.

Как пишет издание, сотрудники гостиницы Soi Yothin Pattana сообщили в полицию, что 22-летняя гостья была обнаружена в номере без признаков жизни. По данным персонала, ночью 9 февраля она заселилась в отель вместе с туристом из Поднебесной, однако на следующее утро мужчина покинул его один.

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Мать жертвы подала жалобу и потребовала судебного иска в связи кончиной своей дочери. Это случилось после того, как на странице Isor Khayi Khao в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) появилось сообщение о том, что клиент якобы заставил «работницу индустрии развлечений» принять наркотик и этим лишил ее жизни. В публикации также говорится, что после трагедии китайский турист связался с агентом, который предложил матери девушки 100 тысяч батов (около 270 тысяч рублей) в обмен на отказ от подачи жалобы в полицию.

Ранее ирландского туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. В руке он держал телефон, подключенный к зарядке. Никаких признаков нападения полиция не обнаружила.

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